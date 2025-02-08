½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÄ«¡¢»Ò¶¡Ã£¤«¤é¤ª²Ö¤È¼ê»æ¤òÄº¤­¤Þ¤·¤¿´ò¤·¤¤Ìë¤´ÈÓ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¹¥¤­¤Ê¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Þ¤Þ¤Ø¤Þ¤Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª37¡×¡ÖLOVE¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤È²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£