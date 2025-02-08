¶Ë¾å¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä19ºÐ¤«¤éÌë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Éº¬À­¤Î²¯½÷¥­¥ã¥Ð¾î¤¬¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ³¥Ñ¥ó¥Ó¥­¥Ë»Ñ2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#17¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥­¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ­¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤­½÷À­¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À­¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥­¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥ª¥À¥¦¥¨