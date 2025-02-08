¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î²Ï°æ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö¸åÇÚ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¤é¸åÇÚ·Ý¿Í21¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¼