宇宙飛行士は宇宙でのミッション中にさまざまな課題に直面しており、その中には「宇宙空間では睡眠パターンが乱れやすい」というものも含まれます。実際に宇宙空間に滞在した宇宙飛行士の睡眠パターンを分析した研究では、宇宙飛行が睡眠の質や量にさまざまな悪影響を及ぼすことが示唆されました。Changes to human sleep architecture during long‐duration spaceflight - Piltch - Journal of Sleep Research - Wiley Online Li