¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/08¡ÛM!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð±éÃæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡õ¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ìô»Ø¥­¥é¥ê Ì©Ãå¡ÈÉ×ÉØ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢µÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¾ìÌÌ²ó¸Ü¤³¤ÎÆüVTR½Ð±é¤·¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë·ë¤¬º´Ìî±é¤¸¤ëæÆÌé¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÉ¡¿å¤ò½Ð¤·¤Æµã