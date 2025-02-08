£²·î£¸Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ëFUJIFILM SUPER CUP¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¹­Åç¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¡££³Æü¸å¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎACLE¤Î¾å³¤³¤¹ÁÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¿À¸Í¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿·ÀïÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¹­Åç¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ÆÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤Ç¤¢¤ëÉðÆ£²Åµª¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢´íµ¡´¶