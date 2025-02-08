ÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖALESANA¡Ê¥¢¥ì¥µ¥Ê¡Ë¡×¤¬15Æü¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤òÁ´ÆüÄøÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤êÍèÆü¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖTMMusic¡×¤¬¸ø¼°X¤Ê¤É¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥ì¥µ¥Ê¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¡Ö2·î15Æü¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤ÎALESANAÍèÆü¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤êÍèÆü¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê