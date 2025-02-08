[2.8 ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ ¿À¸Í 0-2 ¹­Åç ¹ñÎ©]¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï5ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÎÈ×ÀÐ3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍ×¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀÎÏ¶¯²½¤Ë¤âÇ³¤¨¤ëDF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¡ØFUJIFILM SUPER CUP 2025¡Ù¤Çº£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾25Ê¬¡¢»¥ËÚ¤«¤é¿·²ÃÆþDF¿ûÂçµ±¤«¤é¤Î±¦CK¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¹ë²÷¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¥­¥Ã¥¯¤Î¼Á¤¬Âç¤­¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¡£º£Æü¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯