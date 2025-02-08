Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÁ´¹ñ¹âÂÎÏ¢¤Ê¤É¼çºÅ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥¹¥­¡¼Âç²ñ¡ÊËÌ³¤Æ»°¤´¨¸ÐÈÊ¥¹¥­¡¼¾ì¤Û¤«¡Ë¤¬£¸Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥óÂç²óÅ¾¤Ç¿¹Â¼ÆüºÚ¡Ê¿·³ã¡¦´Øº¬³Ø±à£³Ç¯¡Ë¡¢µ÷Î¥£µ¥­¥í¥Õ¥ê¡¼¤ÇÃæÅèºÌ·Ã¡Ê½©ÅÄ¡¦½©ÅÄËÌÂë£²Ç¯¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê£È£Ó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£ËÅÀ£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¶¯É÷¤Î¤¿¤á£²²óÌÜ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ÉÛ»ÜÈôÍº¿¿¡Ê»³·Á¡¦ÆüÂç»³·Á£²Ç¯¡Ë¤ÈÀ¾ÅÄÏ¡ÂÀÏº¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦²¼Àî¾¦£³Ç¯