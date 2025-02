Peel the Appleの浅原凜の1st写真集「凜」(2月12日(水)発売)より、2種類の裏表紙カットが公開された。 Peel the Apple・浅原凜1st写真集「凜」通常カバー版裏表紙 浅原凜は、2002年7月28日生まれで静岡県出身。2020年7月にアイドルグループ・Peel the Appleの結成メンバーとなり、グループのセンターとして活動している。メンバーカラーはスカイブルー担当で、爽やか全開で多くのファンを癒やしている。特