¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆ¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë7ÆüÈ¯É½¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤«¤é¶á¤¤¾­Íè¤ËÆüËÜ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤è¤¦¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Èµ­ºÜ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂè1¼¡À¯¸¢»þ¤Î2019Ç¯5·î¤Ë¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¡¢Æ±6·î¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£