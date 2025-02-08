¥¢¥Ä¥®¤Ï¡¢Å·Á³Í³Íè¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ëµ¡Ç½À­¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¤æ¤é¤®¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢yuragini(¥æ¥é¥®¥Ë)Ž£¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ò2025Ç¯2·î7Æü(¶â)12»þ¤è¤ê¥¢¥Ä¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£yuragini¤ÏµÞ¤ÊÈ¯´À¤ä´¨ÃÈº¹¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î½÷À­¤ÎÂÎ¤Î ¡È¤æ¤é¤®¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¥æ¥é¥®¥Ë¡ÛÂç¿Í¤Î½÷À­¤ÎÂÎ¤Î ¡È¤æ¤é¤®¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦ yuragini¤Î´ë²è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥Õ¥§¥à