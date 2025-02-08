2·îºÇ½é¤Î¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÆü¡Ö½é¸á¡×¤ÎÁ°¸å¤Ë¤¢¤ë¹Ô»ö¡Ö½é¸áÂçº¬Ê²¡Ê¤À¡Ë¤­¡×¤¬8Æü¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÂç¸¶¤Î»°Àé±¡¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÃæ¡¢º°¤ÎÃåÊª¤ËÀÖ¤¤¤¿¤¹¤­»Ñ¤ÎÂç¸¶½÷¡Ê¤ª¤Ï¤é¤á¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿½÷À­¤¿¤Á¤¬¡¢Âç³ø¤Ç¿æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ»º¤ÎÂçº¬¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤Ã¤¿¡£Àã²½¾Ñ¤·¤¿»°Àé±¡¤Î¶­Æâ¤ÇÂçº¬Ê²¡Ê¤À¡Ë¤­¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿=2025Ç¯2·î8Æü¸áÁ°10»þ33Ê¬¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢¿·°æµÁ¸²»£±Æ½é¸á¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤é¤ì¤ë°ð²Ù¼Ò¤Î