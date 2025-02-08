Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯2·î8Æü¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×·¿¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢TV¥â¡¼¥É¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ëŽ¢Pro¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼Ž£¤ä¡ÖJoy-Con(L)¡×¤È¡ÖJoy-Con(R)¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×·¿¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡ÖJoy-Con½¼ÅÅ¥°