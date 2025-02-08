°ìÊâ¤º¤Äµ¨Àá¤¬½Õ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Ê¤«¡¢Ê¬¸ü¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤òÃ¦¤¤¤À¼¡¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤â¤¦½àÈ÷ºÑ¤ß¡© º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÆü¾ï¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡Ö·Ú¥¢¥¦¥¿ー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê·Ú¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¡¢ËÉÉ÷µ¡Ç½¤äUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Íê¤ì¤ë·Ú¥¢¥¦¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤â¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª ¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿