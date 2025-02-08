¡ÖÇµÌÚºä46 Í¿ÅÄÍ´´õ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³Ø¶È¤ÎÅÔ¹ç¤ÇµÙ±é¤¹¤ëÇµÌÚºä46¤ÎÉÚÎ¤Æà±û¤¬8Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û3rd¼Ì¿¿½¸¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÎÞ¤Î¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¥«¥Ã¥ÈÉÚÎ¤¤Ï¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤ÆÍè·î¤Ç¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤ÇÇµÌÚºä46¤Î³èÆ°¤È³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¤ä¤ê¤­¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©À¸³è¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤«¤é¤â¤Þ¤¿ÇµÌÚºä46¤È¤·