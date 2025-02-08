ÀèÆü¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤è¤ê°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡×¡Ê50Âå¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ì¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©  ÂÇ¤Á¼ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë