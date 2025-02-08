2·î8Æü¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024－25¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè21Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ò1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê3Ê¬8ÉÃ¤«¤éD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬Ï¢Â³¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å&#1