¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/08¡ÛÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤¬8Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¿·ÅÔ»Ô¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö±üÌîÁÔ FANMEETING 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï1Éô¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÌîÁÔ¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¢¡±üÌîÁÔ¡¢½é¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ2024Ç¯10·î¤Ë¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤·¤¿±üÌî¡£½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î1Éô¤Ç¤Ï¡¢Ç¯É½¥È¡¼¥¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¡Ê2023¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤À¸ÅÄ½ÓÊ¿¤È¾®