¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¢¦¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè£·Àá¿À¸Í£²£¹¡½£³£±Åìµþ£Ó£Ç¡Ê£¸Æü¡¦¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µ­Ç°¶¥µ»¾ì¡Ë¿À¸Í¡Êµì¿À¸ÍÀ½¹Ý¡Ë¤Ï£²ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£Åìµþ£Ó£Ç¡Êµì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï£Ó£Ï¹âËÜ´´Ìé¤Î³èÌö¤Ç£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Á°È¾£±£³Ê¬¡¢¿À¸Í¤Î£Ã£Ô£Â¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾£±£¹Ê¬¤ËÅìµþ£Ó£Ç¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢£µ¡½£³¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥ß¥¹¤ä¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢£³Ï¢Â³¥È¥é