Âè28²óÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡£2025Ç¯¤Ï2·î7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂçºåÆî¹Á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OAM(Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥ª¥â¥í¥¤¥¢¥·¥¿¥à¥²¥ó¥À¥¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥ó¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¡¢1¹æ´Û¤«¤é6¹æ´Û¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢´Ý1Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¸«ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¡¼¥¹¤ÎÈþ½÷ ¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤¬¤³¤ÎÀ¹Âç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ö