¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¤Î¾¾ËÜ¹¬Âç¤È¿©»ö¤·¤¿¤È¤­¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¹¬Âç¡Êº¸¡ËÁýÅÄµ®µ×¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@takahisaaaamasudaaaa¤è¤ê¡ËÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Á°È±¤òË¹»Ò¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¶ß¸µ¤Ç¸ý¤òÊ¤¤¤¡¢Âµ¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤¹¾¾ËÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤È¥«¥é¡¼¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤Î?¤ª¤Ç¤³¥·¥ç¥Ã¥È?¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ö¤¤¥Ã¡ª¡×¡Öô¥¡¹¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡ÖÈý´Ö¤Îâ²w¡×¡Ö¤ª¤Ò¤²±£¤·¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬