¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Ï8Æü¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¿Ü²ìÀî»Ô±ßÃ«¹¬µÈ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎAÀéÍÕ¤ÏÊ¡Åç¤Ë93¡½65¤ÈÂç¾¡¤·¡¢36¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£À¾ÃÏ¶è1°Ì¤ÎÊ¡²¬¤ÏÉÙ»³¤ò92¡½72¤ÇÂà¤±¡¢28¾¡10ÇÔ¤È¤·¤¿¡£