¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè£·ÀáÅìµþ¥Ù¥¤£³£°¡½£²£²²£ÉÍ¡Ê£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµå¾ì¡Ë°ìºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¡Êµì¥¯¥Ü¥¿¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¡Êµì¥­¥ä¥Î¥ó¡Ë¤ò£³£°¡½£²£²¤Ç²¼¤·¤Æ£µ¾¡ÌÜ¡Ê£±Ê¬£±ÇÔ¡Ë¡£¸åÈ¾¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµó¤²¡¢£Ð£Ï£Í¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿£×£Ô£Â¥Ð¥¤¥ì¥¢¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤ó¤À¡£Á°È¾¤Ï£³¡½£±£²¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¸åÈ¾¤Ë¥Ð¥¤¥ì¥¢¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡££³Ê¬¡¢£±£µ¼¡¹¶·â¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É£²£²¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤Ç