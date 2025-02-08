º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢8Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤¬Â³¤­¡¢µþÅÔ¤ä°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£7ÆüÌë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¡£°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤´¤ß¼ý½¸¶È¼Ô¤Î¼ÖÎ¾¤âÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ë50cm¤Î¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿