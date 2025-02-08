¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó ÆÊÌÚ¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÂç²ñ¤¬ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç£¸Æü¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯¤Ç£²£°²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¡Ö£Ê£Á¶¦ºÑ¥«¥Ã¥×¡×¡£ ¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ¤ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬³«¤¯¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¬Áè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ £¸Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¥êー¥°¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë£¶