ÊÆÇÐÍ¥¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ê29¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤­¼Ô¡¿ACOMPLETEUNKNOWN¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¡¢28Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¥µ¥¤¥ó¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¼ã¤­Æü¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ