ÊÁËÜÍ¤¡Ê38¡ËÎëÌÚÊ¡¡Ê20¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸Ê¸³Ø¡ÖÌîÀ¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬°¦¾ð¤Î²êÀ¸¤¨¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤ÎËÁ¸±¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡£Æ±ºî¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇ¤ÇÊÁËÜ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥«¥ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥­¥é¥ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Ë