¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/08¡Û½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬2·î8Æü¡¢SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÌÀÆü¤Ø¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î´©¹Ôµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äËÜ»ï¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤´©¹Ô¤Ë´î¤Óµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¾ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ³§¤µ