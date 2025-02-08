ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ê¶áÆ£½ÕºÚ¡¢Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¡Ø¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ü¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö