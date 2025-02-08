■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2666) オートＷ 東証スタンダード (3936) ＧＷ 東証グロース (6177) アップバンク 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタンダード (4385) メルカリ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (278A) テラドローン 東証グロース (3350)