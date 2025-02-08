NGT48¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆ£ºêÌ¤Ì´¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³á¸¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Âè1»Ò½Ð»º¡ªÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤â¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×Æ£ºê¤Ï¡ÖºòÇ¯12·î¤ËËÉºÒ»Î»ñ³Ê¼èÆÀ»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¡¢¤³¤ÎÅÙËÉºÒ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹ç³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÉºÒ»Î¤Î¹çÈÝÄÌÃÎ¤¬¥í¥±¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê