¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌ³¤á¤¿¼«Æ°¼Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀõÌÚÂÙ¾¼»á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬´¶¿´¡Ä31Ç¯Á°¤Î¥Û¥ó¥À¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆÀõÌÚ»á¤Î²áµî¤Î°¦¼Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ë¥Û¥ó¥À¼Ö¤¬¥º¥é¥ê¡£Ìðºî·ó¤â¡Ö¥Û¥ó¥À¼Ò°÷¤Î´Õ¤À¤è¤Í¡×¤È