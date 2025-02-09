¥¿¥¤¥½¥ó¡Êº¸¡Ë¤ä¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¡Ê±¦¡Ë¤È¤ÎÈæ³ÓÏÀ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¡ÊÃæ±û¡Ë¡£(C)Getty Images¡¢(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤¿¤ë½ê°Ê¤Ï²¿¤«¡£·ÚÎÌ³¬µé¤Ç¤Ï¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾¡Éé½ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IQ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»î¹çÅ¸³«¤Ë¤â±þ¤¸¤é¤ì¤ëµ»½ÑÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£ÌµÏÀ¡¢29ÀïÌµÇÔ¡Ê26KO¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï°æ¾å¤ÎÀ¼²Á¤ò¹â¤á