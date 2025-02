ネイティブも使ってる!知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日1つ勉強しませんか?簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します!「It is what it is.」の意味は?意外と難しいこのフレーズ。このフレーズは、覚えておくと非常に便利です。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか?正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は?正解は「仕方