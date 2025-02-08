¿ÈÄ¹182cm¤Ç¡¢20㎝¤Û¤É¤Î¸üÄì·¤¤òÍú¤¯¤È205cm¤Ë¤â¤Ê¤ë¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¹â¿ÈÄ¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢SNS¤Ç¡Ö¥Ç¥«½÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¡¢Èà½÷¤â°ìÌöÏÃÂê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£¥Öー¥à°Ê¹ß¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î¶ìÇº¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¸Ô²¼100㎝⁉¥·¥çー¥Ñ¥ó¤«¤éÇÁ