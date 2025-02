Aile The Shotaが、3月16日(日)に東京ガーデンシアターで開催するワンマンライブ「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」のチケット一般先着販売がスタートした。【写真】Aile The ShotaSKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースし、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。