³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¡¢¤É¤Á¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«Çº¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò°Â²Á¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¥³¥Ä¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¤Î°ã¤¤ Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶