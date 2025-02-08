日本テレビは7日、バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」について、今月2日にオンエアを予定していたものの、急きょ放送内容を変更した韓国ロケについて、変更理由と確認の結果を番組サイトと番組公式Xで公表し、「確認が不十分だった」と謝罪しました。2日の放送直前、「撮影協力先について確認事項が発生した」と発表し、SNSで波紋が広がっていました。【写真】日本テレビが公表した変更理由と確認した結果番組公式Xでは