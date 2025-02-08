2月8日、サンロッカーズ渋谷に所属するベンドラメ礼生が史上初のBリーグ通算400試合連続出場を達成した。 ベンドラメは琉球ゴールデンキングスとの「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」第21節第1戦に先発出場。2018年2月16日の琉球戦から約7年間にわたって1試合も欠場せず、SR渋谷の一員としてプレーを続ける。 東海大学出身で183センチ83キロのポイントガード兼シュ&#125