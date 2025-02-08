家出中の未成年の男子高校生を自宅に連れ込んだとして、大阪府警は８日、同府泉南市の無職の男（５９）を未成年者誘拐容疑で逮捕したと発表した。男の自宅で男子高校生を発見した際、他に女子中高生３人もいたという。府警が４人を保護し、経緯を調べている。発表では、男は今月初旬、大阪市内で、家出中の男子高校生に「行く所ないなら、泊まっていったらいいよ」と言い、自宅に宿泊させた疑い。「寝床を与えただけ」と容疑を