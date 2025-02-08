µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£¸Æü¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎóÅç¤òº£µ¨ºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤¬Ä¾·â¡£Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖµÜºê¤â¤È¤Æ¤â´¨¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢´¨¤µ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Á´°÷¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ì¤ÐÉ¬¤ºÃ£À®¤Ç¤­¤ë¤È