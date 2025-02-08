富士フイルムスーパーカップで先発出場Jリーグの新シーズン開幕を告げる富士フイルムスーパーカップは2月8日、国立競技場で行われ、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島が対戦。この試合で神戸の26歳MF齊藤未月が先発出場を果たし、一昨年の大怪我からおよそ1年半、539日ぶりに公式戦のピッチに立った。齊藤は2023年8月19日のJ1第24節柏レイソル戦の試合中に負傷。検査の結果、左膝関節脱臼、左膝複合靱帯損傷（前十字靭帯断裂