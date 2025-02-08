昨季のJ１覇者ヴィッセル神戸は２月８日、『FUJIFILM SUPER CUP』でサンフレッチェ広島と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表。大迫勇也や武藤嘉紀、酒井高徳、前川黛也ら主力クラスはベンチスタート。先発11人と控えメンバーは以下のとおりだ。GK 21新井章太DF 44日郄光揮DF ４山川哲史DF 31岩波拓也MF 22本山遥MF ５齊藤未月MF ２飯野七聖MF 30山内翔MF 20小池裕太FW 35冨永虹七FW 13佐々木大樹