ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐºö¤ÏÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÃøºî¸¢Êª¡×¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¿Ê¤á¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¡¢²»³ÚÃøºî¸¢¤ÎÇäµÑ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁêÂ³¤ÈÃøºî¸¢2¤Ä¤ÎÀÇ¶â¤ÎÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÀÇÌ³¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀÇ¶â¡×¤Î»ö¾ð¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ