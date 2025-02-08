¤³¤³¿ôÇ¯¡¢·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ­²Ã³²¡ÊÈï³²¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È¤ÎËÜÀîÍµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2000Ç¯°Ê¹ß¤Î°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ­Èï³²Î¨¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£·ÝÇ½³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÏÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©2023Ç¯¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²ÌäÂê¡¢Æ±Ç¯Ëö¤«¤é¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ­²Ã³²