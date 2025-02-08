ºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹ÎòÂå¥Ýー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÍÆÀ²ó¿ô 2002Ç¯°Ê¹ß¤ÎMotoGP ¥é¥¤¥ÀーÊÌÄÌ»»PP¿ô (2024Ç¯Âè20Àï¥½¥ê¥À¥ê¥Æ¥£GP½ªÎ»»þÅÀ) 1°Ì ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹ 66²ó 2°Ì ¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥í¥Ã¥· 51²ó 3°Ì ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥í¥ì¥ó¥½ 43²ó 4°Ì ¥±ー¥·ー¡¦¥¹¥Èー¥Êー 39²ó 5°Ì ¥À¥Ë¡¦¥Ú¥É¥é¥µ 31²ó 6°Ì ¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ð¥Ë¥ã¥¤¥¢ 24²ó 7°Ì ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó 20²ó 8°Ì ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥¯¥¢¥ë¥¿¥é¥í 16