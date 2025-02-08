Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ÇÆ®¿À¤ÏËÊ¤¨¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×2·î7Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏTEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£4¼Ô¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÄ¶ÀÜÀï¤ò¿ÆËþ´Ó¥Ä¥â¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï2ÃåÌÜ¤Øº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë´íµ¡¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¥¸Í·§¤Î²ñ¿´¿ÆËþ´Ó¥Ä¥â¢ªÊ¨Æ­¤¹¤ëÍëÅÅ¹µ¤¨¼¼Âè1»î¹ç¤Ï¥¨¡¼¥¹ËÜÅÄÊþ¹­