¡ü¡ÈÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÌ¼¤ËÀâÌÀ 2017Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤òÃ¦Âà¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇ¾å¤¬¡¢3·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ç½Ð»º¸å½é¤Î½÷Í¥¶È¤ËÄ©¤à¡£ºÇ¾å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½