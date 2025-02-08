Âç¼ùÀ¸Ì¿ W¥ê¡¼¥° ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥× 2024-25 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎW¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤¬ENEOS¤Ë72-63¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¦ÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÂÔ¤Ä½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ÀÜÀï¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÂåÌò¥³¡¼¥Á¤¬¤«¤±¤¿°ì¸À¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤³¤Ü¤ìµå¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÀÚ¤ë°Õ¼±¤ÇÁ´°÷¤¬¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¾¡¤ÁÀ±¤âÄÏ¤ó¤À¡£¥ê¥ó¥°